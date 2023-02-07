Эта подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии.

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что его страна в рамках миссии ЕС EUMAM планирует ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов Вооруженных сил Украины.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки. Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов. Эта подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии", – цитирует заявление Скуркевича во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма Польши "Укринформ".

По его словам, Польша представила наибольшее предложение обучения подразделений ВСУ. Страна задекларировала готовность провести групповую подготовку, в частности для украинских саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

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Скуркевич добавил, что миссия по обучению подразделений ВСУ не должна ограничиваться тренировками. Она также должна предлагать Украине комплексный пакет подготовки войск к боевым действиям и включать в себя бесплатную передачу техники, на которой украинские защитники проходят обучение.

Украинские военные проходят обучение в Польше в рамках соответствующей миссии ЕС. Страна выступила одним из организаторов этой миссии. Ее штаб был создан на базе штаба 11-й Любушской бронетанковой дивизии на западе Польши.

Подготовка украинских военных за границей

6 февраля 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинские военные проходят обучение в Великобритании. Речь идет о ведении операций в условиях населенного пункта.

Кроме того, украинские военные прибыли в Великобританию с целью прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90.

5 февраля в Генштабе сообщили, что с 6 числа украинские экипажи начнут обучаться эксплуатации танков Leopard 2.

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