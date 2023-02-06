Защитники Украины учатся вести боевые действия в урбанизированной местности.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинские военные проходят обучение в Великобритании. Речь идет о ведении операций в условиях населенного пункта.

На обнародованных в Facebook кадрах бойцы ВСУ в рамках базовой общевойсковой подготовки изучают порядок подхода и проникновения в здание.

Учения проходят под руководством инструкторов 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных сил Канады.

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Обучение украинские военных - что известно

29 января украинские военные прибыли в Великобританию для обучения работе с боевыми танками Challenger 2, которые Лондон поообещал предоставить Киеву.

5 февраля командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что часть украинских защитников уже отправились за границу для обучения на системах противоракетной/противовоздушной обороны SAMP/T-Mamba, которые должын передать Франция и Италия.

6 февраля новая партия украинских военных прибыла в Великобританию для прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90, о передаче которых объявили еще 16 января.

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