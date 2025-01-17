Стармер отметил, что не хочет "забегать вперед" в этом вопросе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что война с Россией связана не только с "суверенитетом Украины", но и с влиянием на Великобританию.

Он дал интервью Sky News во время неожиданного визита в Украину в четверг - его первого визита после убедительной победы его партии на выборах шесть месяцев назад.

Отмечается, что целью поездки было обсуждение следующих шагов для Украины, поскольку ситуация стала более неопределенной после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре.

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Стармер сказал, что не хочет "забегать вперед", но заверил, что Великобритания будет играть свою "полную роль" в любых мирных переговорах - в том числе путем развертывания британских войск для поддержания мира.

На вопрос, готов ли он сделать это, премьер-министр ответил:

"Ну, я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы будем играть свою полную роль - потому что речь идет не только о суверенитете в Украине. Речь идет о том, какое влияние это окажет на Соединенное Королевство и наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Потому что если Россия преуспеет в этой агрессии, это будет влиять на всех нас очень, очень долго".

По прибытии в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским в небе над президентским дворцом был сбит российский беспилотник.

Стармер сказал, что угроза беспилотника была "напоминанием о том, с чем Украина сталкивается каждый день", и что война была вызвана "российской агрессией".

Возможность ввода миротворцев в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческой миссии после потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщало издание The Telegraph.

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