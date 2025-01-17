Там на стороне оккупантов воюют и "ДНРовцы",

Более половины города Торецк (Донецкая область) не контролируется Силами обороны Украины.

Об этом сказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины с позывным "Скромный" в эфире телемарафона.

"Если говорить о Торецке, то уже более 50% города потеряно. Мы на своем направлении не даем врагу окружить город с юго-западной части",- подчеркнул он. При этом добавил, что на этом направлении со стороны противника воюет бывший 9 полк "ДНР", где большинство бойцов на данный момент - это россияне, но частично управление в ней осуществляют "ДНРовцы".

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"Скромный" сообщил, что российские оккупанты штурмуют в основном не на бронированной технике, а на автомобильной, а также используют багги, квадроциклы, мотоциклы, самокаты. "У врага есть определенные проблемы с бронированной техникой", - добавил он.

По его словам, враг не слишком изменил тактику, но есть определенные нюансы:

"Противник новые силы, которые к нему поступают, буквально через несколько дней уже водит в бой. Это потому, что в бригаде, которая напротив нас воюет, заканчивается личный состав".

Он отметил, что российские военнослужащие, которые попадают в плен, рассказывают, что у них даже нет времени на акклиматизацию, мол, только приехали позавчера, а их уже на штурм бросили.

Ситуация на востоке Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, в ОСУВ "Хортица" отметили, что на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал в Часовом Яру, Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы.

В направлении Леонидовки для проникновения в боевые порядки ВСУ враг совершил неудачную попытку применения авто- и мототехники. В "Хортице" уточняют, что там противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

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