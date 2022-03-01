В частности, речь идет о Метрополитен-опере, Литовском национальном театре оперы и балета и Эстонской национальной опере.

Ведущие театры мира вводят культурные санкции против организаций, которые поддерживает Российская Федерация.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В частности, речь идет о Метрополитен-опере, Литовском национальном театре оперы и балета и Эстонской национальной опере.

"Санкций много не бывает, поэтому оповещаем о новых. Спасибо друзьям за поддержку! Культура РФ должна быть отрезана от других стран мира", - сказал министр Александр Ткаченко.

Он предложил расширять этот список.

"Давайте расширять этот список вместе. Подписывайте петицию о культурных санкциях против страны-агрессора уже сейчас!"- подчеркнул Ткаченко.

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