Ведущие театры мира вводят культурные санкции против организаций, которые поддерживает Российская Федерация.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
В частности, речь идет о Метрополитен-опере, Литовском национальном театре оперы и балета и Эстонской национальной опере.
"Санкций много не бывает, поэтому оповещаем о новых. Спасибо друзьям за поддержку! Культура РФ должна быть отрезана от других стран мира", - сказал министр Александр Ткаченко.
Он предложил расширять этот список.
"Давайте расширять этот список вместе. Подписывайте петицию о культурных санкциях против страны-агрессора уже сейчас!"- подчеркнул Ткаченко.