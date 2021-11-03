В Панаме во время вечеринки в стиле популярного южнокорейского сериала стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара" погибли пять человек.
Об инциденте пишет La Razon со ссылкой на заявление полиции.
Трагедия случилась в одном из клубов Санта-Аны. Члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку.
В результате инцидента погибли пять человек, еще семеро получили ранения.
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Сериал "Игра в кальмара": что известно
Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.
Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.
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