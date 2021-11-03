Члены враждующих группировок устроили перестрелку на мероприятии.

В Панаме во время вечеринки в стиле популярного южнокорейского сериала стримингового сервиса Netflix "Игра в кальмара" погибли пять человек.

Об инциденте пишет La Razon со ссылкой на заявление полиции.

Трагедия случилась в одном из клубов Санта-Аны. Члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку.

В результате инцидента погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

Читайте такжеВ школах США детям запрещают наряжаться на Хэллоуин в стиле популярного сериала (видео)В ходе спецоперации полиция задержала двоих человек, предположительно, связанных со стрельбой.

Сериал "Игра в кальмара": что известно

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц