По его словам, Китай не нажал на РФ в полной мере.

Президент США Джо Байден предостерег председателя КНР Си Цзиньпина от излишней поддержки России после встречи последнего с лидером РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года.

В интервью CNN Байден сообщил рассказал, как звонил Си после его визита в Москву.

"И я сказал: это не угроза. Это наблюдение. Я сказал: с тех пор, как Россия атаковала Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", - вспоминает американский президент.

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По его словам, глава Китая не стал спорить с ним и подчеркнул, что Китай "не стал наезжать на Россию на полную катушку".

"Он говорит о том, что ядерная война — это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность. Итак, я думаю, что есть способ, которым мы можем справиться с этим", — подытожил глава Белого дома.

Отношения РФ и Китая-что сообщалось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай и Россия проводят вместе учения и сближаются все больше.

Как сообщал Politico, Китай поставляет в Россию винтовки и бронежилеты. В частности, КНР отправила в Россию дронов на сумму более $12 миллионов.

Кроме того, Россия и Китай подписали новые экономические соглашения.

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