Президент США Джо Байден предостерег председателя КНР Си Цзиньпина от излишней поддержки России после встречи последнего с лидером РФ Владимиром Путиным в марте 2023 года.
В интервью CNN Байден сообщил рассказал, как звонил Си после его визита в Москву.
"И я сказал: это не угроза. Это наблюдение. Я сказал: с тех пор, как Россия атаковала Украину, 600 американских корпораций вышли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", - вспоминает американский президент.
По его словам, глава Китая не стал спорить с ним и подчеркнул, что Китай "не стал наезжать на Россию на полную катушку".
"Он говорит о том, что ядерная война — это катастрофа, есть такая вещь, как безопасность. Итак, я думаю, что есть способ, которым мы можем справиться с этим", — подытожил глава Белого дома.
Отношения РФ и Китая-что сообщалось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай и Россия проводят вместе учения и сближаются все больше.
Как сообщал Politico, Китай поставляет в Россию винтовки и бронежилеты. В частности, КНР отправила в Россию дронов на сумму более $12 миллионов.
Кроме того, Россия и Китай подписали новые экономические соглашения.