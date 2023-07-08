Американский лидер напомнил, что Пекин полагается на западные инвестиции.

Президент США Джо Байден посоветовал лидеру Китая Си Цзиньпину после его визита в Москву "быть осторожным" с Путиным, ведь Пекин полагается на западные инвестиции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отрывки из интервью Байдена CNN. По его словам, эти предупреждения не были угрозами.

"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение. С тех пор как Россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли с ее территории. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. И будьте осторожны. Будьте осторожны", - сказал Байден.

Отвечая на вопрос, каков был ответ Си, американский лидер сказал: "Он слушал и не... спорил. И если вы заметили, он не вмешивался".

Отношения Путина и Си Цзиньпина

Как известно, в марте Путин и Си Цзиньпин провели два дня переговоров с теплыми словами дружбы между Китаем и Россией и общей критикой Запада. Они также приняли участие в виртуальном саммите ранее на этой неделе.

Китай имеет неоднозачную позицию по вопросу вторжения армии РФ в Украину. Пекин выступает за территориальную целостность Украины, но в то же время якобы придерживается нейтралитета.

В то же время издание The New York Times пишет, что лидер Китая Си Цзиньпин после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина увидел, насколько неустойчивое сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным. Такая ситуация негативно влияет на власть Си и заставляет улучшать отношения с США и Европой.

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