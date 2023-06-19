Альянс обеспокоен тем, что происходит за пределами трансатлантического пространства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему несложно представить конфликт, в котором Россия и Китай будут действовать сообща.

"Очень легко представить конфликт, в котором Россия и Китай так или иначе будут действовать вместе. Потому что мы видим, что Китай и Россия сближаются все больше и больше. Они тренируются вместе, всего за несколько недель до вторжения в Украину президент Си и президент Путин подписали соглашение, договор, в котором они четко заявили, что партнерство безгранично", – сказал он, выступая на Дне промышленности, организованном Федерацией немецкой промышленности, в понедельник, 19 июня.

По словам Столтенберга, несмотря на то, что НАТО остается региональным союзом Северной Америки и Европы, для Альянса важно и то, что происходит за пределами трансатлантического пространства. Он также ответил на вопросы о реакции НАТО на возможную эскалацию на Тайване.

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"И поэтому мы обеспокоены, когда видим угрожающую риторику Китая в адрес Тайваня. Китай не имеет оправдания для применения силы против Тайваня. Силовым путем менять статус-кво нельзя, а любые разногласия должны решаться дипломатическим путем", - пояснил генсек Альянса.

Военное сотрудничество Китая и России

6 июня Китай и Россия провели совместные учения ВВС над Японским морем. Сразу после этого появилась информация, что страны уже планируют следующие совместные военные мероприятия.

Как сообщал Politico, Китай поставляет в Россию винтовки и бронежилеты. А по данным The New York Times, КНР с начала полномасштабной войны РФ против Украины отправил в Россию дронов на сумму более $12 миллионов.

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