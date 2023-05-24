Премьер-министр России Михаил Мишустин является самым высокопоставленным чиновником РФ, посетившим Китай с момента российского вторжения в Украину.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и подписал ряд экономических соглашений.

Как сообщает Reuters, Мишустин является самым высокопоставленным чиновником РФ, посетившим Китай с момента российского вторжения в Украину.

На встрече российский премьер заявил, что "отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне", подчеркнув, что это связано с связано с "усилением турбулентности на международной арене и закономерностью сенсационного давления со стороны коллективного Запада".

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Подписанные меморандумы включали соглашение об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговых услуг, соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай и соглашение о сотрудничестве в области спорта.

Как сообщает Reuters, согласно данным китайской таможни, в апреле экспорт Китая в Россию продолжил расти, увеличившись на 153,1% по сравнению с прошлым годом после более чем удвоения в марте. Также прогнозируется, что поставки энергоносителей из России в Китай в этом году вырастут на 40%, а также обсуждаются поставки технологического оборудования в Россию.

Китай и война в Украине

Китай продолжает утверждать, что его отношения с Россией не имеют отношения к войне в Украине и не нарушают международные нормы.

В то же время согласно некоторым СМИ, российские военные в Украине пользуются амуницией китайского происхождения.

Также Китай воздерживается от открытого осуждения российского вторжения в Украину. В конце февраля лидер Китая Си Цзиньпин представил "мирный план" из 12 пунктов, в котором призывал снять с России санкции.

Ранее спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй посетил Украину для "обмена мнениями" о китайско-украинских отношениях и прекращении войны. После этого визита он должен отправиться также в Москву.

Лидеры G7 по итогам саммита в Гонконге призвали Китай надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины.

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