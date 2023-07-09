Джанет Йеллен несколько раз кланялась коллеге, что не являются частью принятого дипломатического протокола.

Прибывшую в Китай министра финансов США Джанет Йеллен раскритиковали за чрезмерную приветливость, граничащую с подобострастностью. На встрече с китайским коллегой эта приветливость выразилась в многочисленных поклонах.

Эксперты по дипломатическому этикету издания New York Post настаивают, что американские чиновники вообще не кланяются, и обращают внимание на то, что вице-премьер Китая Хэ Лифэн, которому и кланялась Йеллен, не отвечает взаимным движением.

"Никогда, никогда, никогда американский чиновник не кланяется. Она выглядит, словно её вызвали в кабинет директора, и это именно та оптика, которую любят китайцы", – сказал Брэдли Блейкман, старший сотрудник Белого дома Джорджа Буша-младшего.

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В то же время, Джером А. Коэн, почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству и правительству, отметил, что поклоны не являются частью принятого дипломатического протокола.

Всего за несколько дней до прибытия Йеллен, Китай неожиданно объявил о новых экспортных ограничениях на галлий и германий, два металла, имеющих решающее значение для производства полупроводников, заявив о необходимости "защитить национальную безопасность и интересы", что многие расценили как ответный шаг после американских ограничений на поставки высоких технологий в Китай, включая микросхемы.

"Ошибка протокола, которую критики назовут признаком слабости Америки", – резюмирует издание.

Отношения США и Китая: важные новости

В июне президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Он также добавил, что Китай испытывает "реальные экономические трудности".

Примечательно, что это заявление прозвучало буквально после того, как высокопоставленный дипломат США впервые за пять лет прибыл в Китай. Речь идет о визите госсекретаря США Энтони Блинкена, во время которого он встретился с главой Китая Си Цзиньпином. По итогам встречи Си Цзиньпин выразил надежду, что благодаря этому визиту будет внесен более позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США.

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