Во время встречи главы МИД Китая с послом США они указали на необходимость стабилизировать межгосударственные отношения.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил в понедельник, что крайне необходимо стабилизировать китайско-американские отношения после того, как серия "ложных слов и действий" снова привела к глубокому замораживанию отношений.

Цинь во время встречи в Пекине с послом США Николасом Бернсом подчеркнул, что Соединенные Штаты должны исправить свое отношение к тайваньскому вопросу и прекратить разрушение принципа "единого Китая", пишет Reuters.

"Главным приоритетом является стабилизация китайско-американских отношений, предотвращение нисходящей спирали и предотвращение любых инцидентов между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал Цинь американскому дипломату.

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Глава МИД Китая также считает, что "череда ошибочных слов и действий Соединенных Штатов подорвала трудно достигнутый положительный импульс китайско-американских отношений".

"Программа диалога и сотрудничества, согласованная двумя сторонами, была сорвана, и отношения между двумя странами снова остыли", - добавил Цинь.

Николас Бернс после встречи с Цинь Ганом также указал на необходимость стабилизировать межгосударственные отношения.

"Мы обсудили вызовы в отношениях между США и Китаем и необходимость стабилизации связей и расширения коммуникации на высоком уровне", - сказал Бернс.

Отношения между США и Китаем - что известно

Напомним, отношения между двумя крупнейшими экономиками мира упали до минимума в 2022 году после того, как тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси совершила официальный визит на демократически управляемый Тайвань, что разозлило Китай, который считает остров своей территорией.

В ответ Пекин разорвал официальные каналы связи с Соединенными Штатами, включая канал между их военными.

Напряженность между двумя государствами снизилась в ноябре прошлого года, когда лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии и договорились чаще вести диалог.

Но конфликт снова вспыхнул в феврале этого года, когда китайский воздушный шар пролетел над территорией США. В Вашингтоне убеждены, что это был шпионский аппарат, хотя в Пекине это отрицают. В ответ на инцидент госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин.

На прошлой неделе Блинкен выразил надежду на визит, сказав Washington Post, что важно возобновить регулярное общение между Штатами на всех уровнях.

Также на прошлой неделе посланник США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Китай пригласил его с визитом "в ближайшее время" для переговоров по предотвращению глобального климатического кризиса, что еще больше порождает надежду на восстановление одних из важнейших в мире отношений между государствами.

Противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

Тайвань остается самой болезненной проблемой в китайско-американских отношениях. Принцип "единого Китая" заключается в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотъемлемыми частями "единого Китая". Принцип единого Китая подвергается критике со стороны сторонников движения за независимость Тайваня, который настаивает на провозглашении "республики Тайвань".

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не предусматривает общепринятых дипломатических отношений. Поскольку Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию, он выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.

В прошлом месяце Китай устроил военные учения вокруг острова после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

Закон от 1979 года также дает правовые основания для обеспечения Тайваня средствами для самообороны, но не обязывает Соединенные Штаты прийти на помощь Тайваню в случае нападения.

В рамках бюджета на 2023 год Конгресс США санкционировал предоставление оружия Тайваню на сумму до 1 миллиарда долларов, используя тип полномочий, который ускоряет безопасность и помогает поставлять оружие в Украину.

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