Северокорейские хакеры пытались похитить с серверов американской компании данные о вакцине от коронавируса.

Хакеры Северной Кореи пытались получить доступ к серверам американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, надеясь собрать научные данные. Их Пхеньян собирался использовать для производства копии вакцины от COVID-19, чтобы продавать ее на международном черном рынке.

Об этом Business Insider рассказали представители разведывательных управлений в Европе. Скорее всего, КНДР хотела таким образом получить иностранную валюту. Ведь ее собственные деньги ничего не стоят за пределами границ изолированного государства.

Читайте такжеWashington Post: Забудьте об оружии и нефти, вакцина от COVID-19 теперь дает политическую властьДвое чиновников разведывательных служб Европы рассказали Business Insider, что атаки на системы Pfizer и BioNTech были официальной операцией в Северной Корее. Их целью было собрать научные данные о вакцине против COVID-19, которую разработали компании. Их разработка - один из трех препаратов, которые ВОЗ на данный момент одобрила. Оба собеседника сказали, что атака КНДР была связана с многочисленными проникновениями в сети через инфраструктуру Microsoft, о чем было объявлено в ноябре.

"Это точно была попытка собрать информацию, а не распространить вредоносное программное обеспечение или заблокировать что-то, чтобы потом требовать выкуп. Я не буду вдаваться в технические подробности, но у нас достаточно глубокий опыт работы с каждым типом атак", - сказал неназванный чиновник одной из стран Европы, который попросил не называть его имени из-за чрезвычайной чувствительности ситуации.

"Северная Корея получит физический доступ к вакцине Pfizer гораздо позже, чем она увидит китайские или российские разработки. Но они хотят понять, какую из вакцин будет легче всего фальсифицировать и транспортировать для черного рынка", - добавил собеседник издания.

Он напомнил, что Россия и Китай обещали Северной Кореи миллионы доз бесплатно. Хотя Пхеньян утверждает, что на его территории до сих пор не было ни одного случая заражения.

"Поэтому они хотят посмотреть, будет ли вакцина Pfizer доступна для копирования. Мы не будем разглашать информацию о том, была ли хакерская атака успешной. Но если бы это было так, то, думаю, вакцина Pfizer принесла бы КНДР слишком много проблем в сфере производства и хранения по сравнению с российскими или китайскими вакцинами", - сказал неназванный разведчик.

Читайте такжеВ КНДР чиновники внезапно стали ходить в масках: что произошло (фото)Business Insider объясняет, что для вакцины Pfizer требуются два типа холодильников. Разработку же AstraZeneca можно хранить в обычных холодильниках. На вопрос, будет ли Северная Корея пытаться продавать подделки вакцин, источник издания ответил, что без сомнений. Пхеньян довольно давно занимается подделкой и контрабандой медикаментов, а также торговлей оружия через свои посольства по всему миру.

Режим в КНДР зарабатывает большие деньги лишь на хакерстве. В США подсчитали, что северокорейские государственные хакеры похитили у разных целей 1,3 миллиарда долларов. Также на протяжении десятилетий Северную Корею обвиняют в использовании своих посольств как центры для организованной преступности, которая занимается подделкой валюты США, торговлей метамфетамином через защищенные дипломатические каналы, а также продажей оружия различным режимам-изгоям вопреки международному эмбарго.

Коронавирус в КНДР: что известно?

Официально Северная Корея утверждает, что за все время пандемии не зафиксировала ни одного случая заражения коронавирусом.

Однако, в декабре стало известно, что в КНДР публично расстреляли нарушителя карантина. Жертвой оказался 50-летний мужчина, который занимался контрабандой товаров на границе с Китаем.

В начале января 2021 года все чиновники Северной Кореи внезапно начали ходить в масках. В частности, защиту от коронавируса они надели во время съезда "Трудовой партии", на котором предстал лидер страны Ким Чен Ын.

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Перевод: Лесь Дымань