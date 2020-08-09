Генпрокуроры Украины и России еще не приехали разбираться с задержанными боевикам "Вагнера" - Лукашенко

По словам президента, если прокуроры Украины и России не приедут, то Беларусь будет решать вопрос самостоятельно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Минск пока не приехали генеральные прокуроры России и Украины для разбирательства по задержанным боевикам частной военной компании «Вагнера».

Как сообщает TUT.BY , об этом Лукашенко сказал в комментарии журналистам.

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«Мы с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания. Пока никто не приехал, как я пригласил, прокуроров, одного и второго, и наш прокурор ждет приезда», - проинформировал президент.

Лукашенко также отметил, что если прокуроры России и Украины не приедут, то Минск самостоятельно решит эту проблему. «Но предложения прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят», - считает белорусский лидер.

Как сообщал УНИАН 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков с ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины в Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков. 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

В тот же день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что готовится ходатайство об экстрадиции 28 боевиков, среди которых 9 украинцев.

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