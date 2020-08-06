Генпрокуроры Украины и Беларуси обсудили будущее задержанных под Минском "вагнеровцев"

В Генпрокуратуре Беларуси сообщили, после чего примут решение о выдаче Украине задержанных наемников ЧВК "Вагнера".

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила намерение Киева просить об экстрадиции 28 боевиков российской ЧВК "Вагнера", которые были задержаны под Минском.

Об этом она заявила в четверг, 6 августа, во время телефонного разговора с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса генерального прокурора запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси.

Конюк отметил, что решение о выдаче боевиков российской ЧВК "Вагнера" ​​будет принято после получения запросов белорусской стороной.

"Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам", - добавили в Офисе генпрокурора.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

31 июля Офисом генпрокурора в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь направлено уведомление о намерениях спрашивать выдаче 28 человек, а также просьба задержать их до получения экстрадиционного запроса.

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