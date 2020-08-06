Генпрокуроры Украины и Беларуси обсудили будущее задержанных под Минском "вагнеровцев"
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила намерение Киева просить об экстрадиции 28 боевиков российской ЧВК "Вагнера", которые были задержаны под Минском.
Об этом она заявила в четверг, 6 августа, во время телефонного разговора с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса генерального прокурора запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.
Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси.
Конюк отметил, что решение о выдаче боевиков российской ЧВК "Вагнера" будет принято после получения запросов белорусской стороной.
"Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам", - добавили в Офисе генпрокурора.
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Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика из ЧВК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.
По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.
Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.
Беларусь просит украинские власти проверить причастность задержанных под Минском более 30 россиян к совершению преступлений в Украине.
30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской ЧВК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.
31 июля Офисом генпрокурора в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь направлено уведомление о намерениях спрашивать выдаче 28 человек, а также просьба задержать их до получения экстрадиционного запроса.
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