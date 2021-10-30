В результате инцидента погибла 84-летняя женщина, позже в больнице скончался ее 74-летний муж.

В итальянском городе Пинероло, недалеко от Турина, произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщает Ansa.

Взрыв с последующим пожаром произошел в пятницу, 29 октября, на последнем этаже трехэтажного дома. Всего в здании находилось 16 человек.

В результате инцидента погибла 84-летняя женщина, позже в больнице скончался ее 74-летний муж. Травмы получили еще четверо жильцов.

Жители дома сообщают, что почувствовали резкий запах газа перед взрывом. В квартире на последнем этаже, где возник пожар, велись работы по монтажу новой кухни.

Официально причины трагедии пока не называются.

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Напомним, днем 8 октября в Батуми обрушился подъезд жилого дома к поисково-спасательной операции задействованы сотни спасателей. Ранее им удалось извлечь из-под завалов 7 человек, шестеро из которых погибли. Один человек в тяжелом состоянии находится в медучреждении.

В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения части дома задержаны три человека.

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Автор: Денис Прядко