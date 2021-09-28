Во вторник, 28 сентября, в шведском городе Гетеборг прогремел мощный взрыв в многоэтажном жилом доме.
Как сообщает Sveriges Radio, инцидент произошел в центральной части города около пяти утра в районе Овре Хусаргатан.
После взрыва в здании возник пожар.
Из здания эвакуировали около 100–200 человек. В больницы госпитализировали от 20 до 25 пострадавших. Как минимум три человека в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные травмы.
Читайте такжеВ России прогремел взрыв в доме: есть жертвыВ настоящее время причина взрыва неизвестна.
Как пишет Aftonbladet, очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях.
По словам пожарных, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.
Ранее сообщалось, как в России взрыв разнес многоэтажный жилой дом. Под завалами пострадавших искали несколько дней.
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