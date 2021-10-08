Огненный столб был виден издалека, на заводе включали сирену тревоги.

В России на заводе, который принадлежит "Газпрому" прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Инцидент произошел в ночь на 8 октября.

О пожаре сообщает российское издание "Интерфакс".

Так, 8 октября в 01:50 на Амурском газоперерабатывающем заводе произошел взрыв. Впоследствии начался пожар. Завод принадлежит "Газпрому".

По сообщению издания, взрыв произошел из-за разгерметизации оборудования. Никто не пострадал, однако информация может обновиться.

Разгерметизация произошла на второй технологической линии. В результате произошел выброс и возгорание газа. Пожар уже локализовали. Свидетели инцидента снимали огненный столб, который возник после взрыва на видео. На заводе включали сирену тревоги.

Читайте такжеВ России мужчина в военной форме устроил взрыв в отделении полиции (фото)Завод "Газпрома" остановил работу. На место взрыва приехали пожарные, спасатели и аварийные службы. Также эксперты должны установить размер ущерба и личности тех людей, которые могут быть причастными к инциденту. Местная прокуратура уже сообщила о проверках на соблюдение законов о пожарной безопасности.

На видео можно услышать комментарии работников завода. Никто не паникует, не бежит от огня - россиянам было интересно смотреть на огненный столб.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в сентябре в РФ был еще один взрыв - в жилом доме под Москвой, там погибли два человека.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко