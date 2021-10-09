Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого корпуса продолжаются в непрерывном режиме.

В Батуми спасатели достали из-под завалов здания еще двух погибших.

Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями, сообщает Грузия online.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами предположительно остается ещё один человек.

К этому времени количество погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми составляет восемь человек.

В клинике остается один спасенный из-под завалов — 36-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как тяжелое.

В связи с трагедией премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября в Грузии днем траура.

Также он выразил соболезнования членам семей и родственникам погибших и пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим.

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Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого корпуса продолжаются в непрерывном режиме.

Момент частичного обрушения жилого дома в Батуми попал на видео. Соответствующие кадры обнародованы в ночь на субботу, 9 октября, в Twitter.

На ролике видно, как стена здания начинает медленно разрушаться снизу, а затем падает вся. Жертвой происшествия едва не стал мужчина, находившийся поблизости.

Как сообщал УНИАН, днем 8 октября в Батуми обрушился подъезд жилого дома к поисково-спасательной операции задействованы сотни спасателей. Ранее им удалось извлечь из-под завалов 7 человек, шестеро из которых погибли. Один человек в тяжелом состоянии находится в медучреждении.

В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения части дома задержаны три человека.

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Автор: Виктория Токарева