В Батуми спасатели достали из-под завалов здания еще двух погибших.
Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями, сообщает Грузия online.
Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами предположительно остается ещё один человек.
К этому времени количество погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми составляет восемь человек.
В клинике остается один спасенный из-под завалов — 36-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как тяжелое.
В связи с трагедией премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября в Грузии днем траура.
Также он выразил соболезнования членам семей и родственникам погибших и пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим.
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Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого корпуса продолжаются в непрерывном режиме.
Момент частичного обрушения жилого дома в Батуми попал на видео. Соответствующие кадры обнародованы в ночь на субботу, 9 октября, в Twitter.
На ролике видно, как стена здания начинает медленно разрушаться снизу, а затем падает вся. Жертвой происшествия едва не стал мужчина, находившийся поблизости.
— Uni2Noticias (@Uni2Noticias) October 8, 2021
Как сообщал УНИАН, днем 8 октября в Батуми обрушился подъезд жилого дома к поисково-спасательной операции задействованы сотни спасателей. Ранее им удалось извлечь из-под завалов 7 человек, шестеро из которых погибли. Один человек в тяжелом состоянии находится в медучреждении.
В рамках расследования уголовного дела по факту обрушения части дома задержаны три человека.