Ограничения вступят в силу в начале 2024 года после соответствующих административных процедур.

Республика Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Беларуси. Страна планирует значительно расширить список товаров, на которые распространяются экспортные ограничения, пишет The Korea Times со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики.

В соответствии с изменением правил торговли стратегическими товарами, Корея добавила еще 682 предмета, касающихся тяжелой строительной техники, аккумуляторов, авиационных компонентов, техники и прочего, в перечень товаров, запрещенных для поставок в Россию и Беларусь.

В корейском правительстве отметили, что приняли такое решение из-за высокой вероятности того, что указанные предметы будут использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические предметы по схеме экспортного контроля Кореи.

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Новое постановление увеличит общее количество пунктов в списке до 1159 пунктов. Ожидается, что оно вступит в силу в начале 2024 года после соответствующих административных процедур, а также разработки документов для экспортеров.

В министерстве заявили, что будут рассматривать "исключительные случаи" для поставок в указанные страны.

Ограничения для РФ

Белый дом 22 декабря опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающий возможность применение ограничений к банкам, которые обслуживают платежи, связанные с Российским военно-промышленным комплексом, сообщили в администрации президента США.

В правительство РФ заявили, что примерно треть поступлений федерального бюджета РФ покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился.

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