DHL сообщила, что принимает меры "для защиты своей сети, персонала и активов, а также клиентских грузов".

Российские шпионы подозреваются в установке зажигательного устройства в самолете в Великобритании, который позже загорелся на складе DHL в Бирмингеме.

Контртеррористическая полиция расследует, была ли конкретная цель или инцидент был актом саботажа, направленным на нарушение логистической системы и создание нестабильности, пишет The Times.

Отмечается, что полиция заявила, что силы взаимодействуют с партнерами из правоохранительных органов по всей Европе, чтобы установить, была ли связь с аналогичными недавними инцидентами на континенте.

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"Если инцидент был попыткой нарушить логистическую сеть Великобритании, это будет соответствовать российской схеме попыток вызвать хаос и сбои. Посылка загорелась 22 июля на складе DHL в Минворте, пригороде Бирмингема, в результате инцидента", - сказано в статье.

Представитель полиции сказал, что инцидент был ликвидирован сотрудниками и местной пожарной бригадой, и что сообщений о травмах или значительном ущербе не поступало. Он добавил:

"В связи с обстоятельствами, а также возможностями и опытом специалистов в расследовании таких дел расследование ведут сотрудники контртеррористического управления столичной полиции при поддержке коллег из контртеррористической полиции Западного Мидленда. Расследование продолжается, и на данный момент в ходе нашего расследования не было произведено ни одного ареста. В рамках наших расследований сотрудники взаимодействуют с другими европейскими партнерами из правоохранительных органов, чтобы определить, может ли это быть связано с другими подобными инцидентами по всей Европе".

Отмечается, что посылка в Бирмингем прибыла по воздуху, что подчеркивает безрассудство инцидента.

DHL сообщила, что принимает меры "для защиты своей сети, персонала и активов, а также клиентских грузов" в ответ на "продолжающиеся расследования, проводимые властями нескольких стран".

Российские диверсии в Европе

В среду немецкая разведка сообщила, что ранее в этом году посылка, предназначенная для грузового отсека самолета DHL, загорелась до того, как ее погрузили на рейс. Томас Хальденванг, глава немецкой разведки, сказал, что если бы посылка была на борту, самолет бы потерпел крушение. Она загорелась на земле в логистическом центре DHL в Лейпциге.

Хальденванг заявил, что агрессия Кремля "ставит под угрозу жизни людей", а также влияет "на все сферы нашего свободного общества". Мартина Розенберг, глава немецкой военной контрразведки, заявила, что Москва пыталась использовать саботаж, чтобы "создать ощущение нестабильности".

В мае, после того как торговый центр в Варшаве был уничтожен пожаром, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "весьма вероятно", что пожар был вызван сотрудниками российской разведки.

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