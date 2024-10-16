Он служил в одном из подразделений спецназа и неделю назад вернулся с войны в Украине.

В Московской области был расстрелян заместитель командира Центра подготовки Сил Спецопераций Вооруженных сил РФ. Как пишут роспаблики, погибший – 44-летний офицер ГРУ Никита Кленков около недели назад вернулся с войны в Украине.

Сообщается, что его автомобиль расстреляли в деревне Меленки Солнечногорского округа. неизвестный расстрелял авто с Кленковым в упор, в лобовое стекло и стекло со стороны водителя было выпущено 8 пуль.

По данным телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", Кленков был заместителем командира воинской части. Он служил в одном из подразделений спецназа.

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"Важные истории" выяснили, что убитый служил в в/ч 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций. Военный был прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. Кроме того, по геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку еды в штаб-квартиру ГРУ и посещал поликлинику возле здания ГРУ.

Как заявляет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийство было заказным.

При этом стрелку удалось скрыться, и его пока не нашли.

Подрывы оккупантов

В июне в Ростовской области РФ взорвали машину начальника штаба воинской части. Предположительно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.

Недавно бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады полесские десантники уничтожили группу оккупантов, которая расстреляла пленных украинских воинов в Курской области.

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