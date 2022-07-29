Мировой логистический гигант DHL с 1 сентября прекращает доставку грузов по России.
Об этом сообщает Reuters.
В компании пожаловались на технические проблемы с ИТ-системами и инфраструктурой, операционные трудности и юридические ограничения.
После 1 сентября DHL International продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке из России за рубеж.
DHL, входящая в группу Deutsche Post DHL Group, в начале марта прекратила перевозку грузов в Россию.
Справка УНИАН. DHL - немецкая международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового рынка. Работает более чем в 120 тысяч городах в 220 странах и территориях.
Ранее сообщалось, что французская компания Thales отказалась обеспечивать безопасность российских банков.
Также ранее стало известно, что американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в Российской Федерации.
Напомним, что в марте южнокорейская компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
В то же время по данным СМИ, в России продолжают продавать технику Samsung в магазинах по "серым схемам", несмотря на предыдущие заявления компании.