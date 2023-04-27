Великобритания также помогает преследовать военные преступления РФ.

Младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон, который отвечает на вопросы об Украине в Палате общин, заявил, что 14 тысяч украинских военных вернулись защищать Украину после обучения в Великобритании.

Как пишет Sky News, он утверждает, что Великобритания помогает расследовать военные преступления, связанные с войной, добавляя: "Во всех аспектах в этой стране мы берем на себя инициативу".

Он также говорит, что уже 14 000 украинских военнослужащих вернулись, чтобы защитить свою родину после обучения в Великобритании.

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"Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и в этом году потратит еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины", - добавил он.

Меррисон отметил, что "довольно ясно", что Великобритания лидирует в Европе.

"Как я сказал в своем вступительном слове, июньская конференция по восстановлению Украины доказывает, что Великобритания сыграла важную роль в этом процессе. Мы возглавили Международный фонд для Украины, инициировав это, и 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов фунтов стерлингов были потрачены, - это действительно большое достижение", - добавил он.

Обучение украинских военных за границей - детали

В марте украинские военные завершили свои учения на танках Challenger 2 в Великобритании. Эти танки и обученные экипажи прибудут в Украину к весеннему контрнаступлению.

Украинские военные завершили учения на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании.