Экипажи уже возвращаются домой.

Украинские военные завершили свои учения на танках Challenger 2 в Великобритании. Как сообщает издание The Guardian, эти танки и обученные экипажи прибудут в Украину к весеннему контрнаступлению.

"Действительно вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на британских танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес, который, кстати, на прошлой неделе посещал полигоны, где учились украинские военные.

Танкисты находятся на учениях со второй половины января. Они прибыли в Англию после того, как премьер-министр Риши Сунак стал первым европейским политиком, объявившим о передаче танков. В британском Минобороны не рассказали, где именно сейчас находятся Challenger 2 для Украины.

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Экипажи обучались, в частности, управлению этими машинами, командованию, вождению и командной работе. В Минобороны отметили, что украинские танкисты удивили своими навыками.

"Для команды Центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров. Мы все были чрезвычайно впечатлены продемонстрированным уровнем компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в будущих боях, когда они будут бороться за свою Родину", - сообщил лейтенант Джон Стоун, руководивший учебной миссией.

В британском Минобороны добавили, что эти танки дадут Украине "постепенное изменение возможностей" на поле боя с помощью доступа к одной наиболее современных и наиболее совершенных стрельб.

Танки Challenger 2 Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о передаче Киеву 14 танков Challenger 2. На тот момент это было первое официальное заявление европейского политика в отношении танков.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский и Риши Сунак во время своей встречи в Британии договорились об увеличении количества предоставленных танков вдвое.

Помимо 14 британских танков Challenger, Лондон пообещал предоставить Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

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