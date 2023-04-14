Украинские военные завершили учения на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании.
"Сейчас обучение и тренировки завершены, и украинцы готовы к использованию системы", - отметили в Минобороны страны.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сегодня посетил последнюю группу украинцев, которые проходили обучение. Как сообщается, вооружение хотят отправить в Украину в течение ближайших недель.
В Минобороны Дании напомнили, что правительство страны в январе решило передать все 19 САУ Caesar, которые заказало во Франции. Тогда же договорились провести подготовку украинских военных.
Всего Дания предоставила Украине военную поддержку на 830 млн евро.
Война в Украине - помощь от Дании
Как ранее сообщал УНИАН, Дания и Норвегия объявили о совместной передаче Украине дополнительных партий артиллерийских снарядов. Речь идет о 8000 снарядах для САУ Caesar, которые будут собирать на предприятиях в Дании.
В течение прошлого года Украина получила от Дании 20 противокорабельных ракет Harpoon Block 2.