Оружие передадут в Украину в ближайшие недели.

Украинские военные завершили учения на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании.

"Сейчас обучение и тренировки завершены, и украинцы готовы к использованию системы", - отметили в Минобороны страны.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сегодня посетил последнюю группу украинцев, которые проходили обучение. Как сообщается, вооружение хотят отправить в Украину в течение ближайших недель.

Видео дня

В Минобороны Дании напомнили, что правительство страны в январе решило передать все 19 САУ Caesar, которые заказало во Франции. Тогда же договорились провести подготовку украинских военных.

Всего Дания предоставила Украине военную поддержку на 830 млн евро.

Война в Украине - помощь от Дании

Как ранее сообщал УНИАН, Дания и Норвегия объявили о совместной передаче Украине дополнительных партий артиллерийских снарядов. Речь идет о 8000 снарядах для САУ Caesar, которые будут собирать на предприятиях в Дании.

В течение прошлого года Украина получила от Дании 20 противокорабельных ракет Harpoon Block 2.

Вас также могут заинтересовать новости: