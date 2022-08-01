Его действия успели снять.

В Вашингтоне сотрудник посольства России в Соединенных Штатах Америки растоптал подсолнухи, которые к зданию принесли дети.

Об этом рассказала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Она опубликовала соответствующую фотографию, на которой мужчина замахивается ногой на цветы.

"Вашингтон, наши дни. Какой-то сотрудник российского посольства останавливается перед тем как заехать и топчет подсолнухи, которые принесли двое маленьких девочек", - написала посол.

По словам Маркаровой, также неизвестные вырвали с корнями подсолнухи, которые высадили напротив посольства России в апреле.

"Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и доблести, а также о бесконечном зле, которое русские причиняют нашему народу ежедневно. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низко, как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство России в Великобритании призвал казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение.

Депутат лейбористской партии Крис Брайант призвал выдворить посольство из страны из-за этого возмутительного заявления.

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