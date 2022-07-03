Теперь вместо адреса посольства на портале указаны его координаты.

Посольство США в РФ убрало со своего сайта адрес Москве после того, как территория возле здания дипмиссии была переименована в "площадь "ДНР".

Как сообщили росСМИ, теперь вместо адреса на портале отображаются координаты 55,75566 ° N, 37,58028 ° E.

СМИ отмечают, что прежний адрес посольства, Большой Девятинский пер., все еще можно найти на сайте.

Традиционно в МИД России возмутились такими действиями посольства США.

Напомним, ранее в мэрии Москвы объявили, что территория перед посольством США будет названа "площадью Донецкой Народной Республики".

Как сообщал УНИАН, 30 июня посольство США в Москве подняло радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+. "Независимо от того, заявляют они о себе открыто или нет, представители ЛГБТК+ играют неотъемлемую роль в каждом обществе и продолжают вносить важный вклад в его развитие, как это было на протяжении всей истории. В месяц гордости мы чествуем их и снова обязуемся бороться с дискриминацией и другими препятствиями, которые стоят на пути общего прогресса", - говорилось в сообщении посольства.

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