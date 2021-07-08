Он добавил, что нападавшие на резиденцию президента были одеты в форму агентов американского Управления по борьбе с наркотиками.

Убийство 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза "было совершено хорошо организованными иностранными наемниками и профессиональными убийцами".

Об этом заявил в беседе с агентством "Ассошиэйтед Пресс" посол Гаити в США Бокши Эдмон. Он добавил, что нападавшие на резиденцию президента были одеты в форму агентов американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Посольство США в Гаити подтвердило, что в Порт-о-Пренсе существует представительство DEA, сотрудники которого помогают местным властям в осуществлении программ по борьбе с распространением наркотиков.

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По его словам, власти Гаити обратились к правительству США за помощью в расследовании этого преступления. Эдмон заявил, что убийцы могли сбежать через сухопутную границу в Доминиканскую Республику или уйти по морю.

Как отмечает Голос Америки, убийство президента Жовенеля Моиза вызвало еще больший хаос в стране, и без того страдающей от преступности, инфляции и все более авторитарного поведения властей.

Премьер-министр Клод Жозеф заявил, что безопасность Гаити находится под контролем полиции и военных. В интервью "Ассошиэйтед Пресс" он призвал к международному расследованию убийства президента, сказал о необходимости проведения выборов, запланированных на конец года, и пообещал сотрудничать как с союзниками, так и с оппонентами Моиза.

Жозеф заявил, что у президента, который был "мужественным человеком", много врагов: Моиз, по словам премьера, выступил против некоторых олигархов, и "мы считаем, что это не обошлось без последствий", добавил Жозеф.

Власти объявили в стране чрезвычайное положение и закрыли международный аэропорт. Обычно шумные улицы гаитянской столицы в среду были пусты. Доминиканская Республика заявила, что закрывает границы, усиливая соответствующие меры безопасности.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиза получил смертельное ранение. Его жена получила огнестрельное ранение. Ее отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокши Эдмонд. Однако позже стало известно, что от полученного ранения она умерла.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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Автор: Ирина Погорелая