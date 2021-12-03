Путин пожаловался, что украинские военные используют беспилотники "Байрактар".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по связям Администрации турецкого лидера, телефонный разговор лидеров Турции и РФ состоялся в пятницу, 3 декабря.

Отмечается, что в ходе разговора состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.

Также Эрдоган и Путин обсудили региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.

Читайте такжеЗеленский впервые пообщался с Орбаном: пригласил его в УкраинуВ то же время на сайте Кремля отмечается, что в ходе разговора президент России заявил, что Киев "продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений".

По его словам, об этом свидетельствует "провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".

Применение Bayraktar на Донбассе

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2. В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Впоследствии Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

Автор: Светлана Закелова