Митингующие требуют отставку правительства

Волна протестов прокатилась по Турции из-за рекордного падения курса национальной валюты. Протестующие требовали отставки правительства Эрдогана.

Об этом сообщает турецкое издание SOZCU.

На улицы вышли тысячи людей, которые выкрикивали лозунги "Правительство должно уйти в отставку".

"Мы переживаем самую большую бедность, безработицу и голод в истории Турции, в результате правления AKP. По своему желанию они грабят Турцию, которую превратили вместо дешевой рабочей силы", - говорят протестующие.

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Протесты начались после того, как турецкая лира подешевела более чем на 18%. По мнению аналитиков, падение валюты произошло после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об изменении экономического курса.

Как ранее сообщал УНИАН, жуткая авария произошла в ночь на 23 ноября в районе Лалапаша турецкого Эдирне. Разбился микроавтобус, забитый нелегальными мигрантами.

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Автор: Анастасия Горбачева