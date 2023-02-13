Его планируют отстроить заново.

Город Нурдаги в турецкой провинции Газиантеп, подвергшийся серьезным разрушениям вследствие мощных землетрясений, которые всколыхнули страну 6 февраля 2023 года, полностью снесут.

Как сообщает турецкий канал NTV, исполняющий обязанности губернатора Осман Билгин заявил, что Нурдаги, который находится в 45 км к западу от города Газиантеп, будет полностью снесен и отстроено заново. Ранее там проживало 40 тысяч человек.

"У нас есть дом. Он будет отстроен", - отметил он.

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Билгин добавил, что поисково-спасательные работы в районах завалов продолжаются. По его словам, через 160 часов после мощных землетрясений удалось спасти 18-летнего парня. Его достали из-под завалов многоквартирного дома.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаги", - подчеркнул чиновник.

Землетрясения в Турции

Около 4 часов утра 6 февраля на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии произошли два мощных землетрясения магнитудой более 7. После этого было еще несколько мощных подземных толчков и десятки афтершоков.

По состоянию на утро 13 февраля сообщалось о том, что в результате землетрясений в Турции погибли 31643 человека, а в Сирии - более 4500 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По оценкам бизнес-групп, землетрясения в Турции приведут к убыткам для национальной экономики в размере более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

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