По последним данным, только в Турции во время землетрясения погибли более 31 тысячи человек.

Спасатели продолжают разбор завалов в Турции и Сирии в результате землетрясений, которые всколыхнули эти две страны на прошлой неделе.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 31643 человека, а в Сирии более 4500 человек. Таким образом, жертвами стихии в обеих странах стали уже более 36 тысяч человек, сообщает Aljazeera.

В ООН тем временем заявили, что спасательные работы подходят к концу. По данным организации, до 5,3 миллиона человек в Сирии могут остаться без крова после землетрясений. Около 900 тысяч человек срочно нуждаются в горячей пище в Турции и Сирии.

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Землетрясение в Турции и Сирии: что известно

6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. На сегодняшний день также зарегистрировано более 2000 афтершоков.

По данным ВОЗ, от землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 миллионов человек.

Ученые подсчитали, что энергия, высвобожденная двумя землетрясениями 6 февраля, сравнима с энергией 500 атомных бомб.

Тем временм, по данным ООН, число жертв землетрясений в Турции и Сирии может превысить 50 тысяч.

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