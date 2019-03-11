Украина после выхода РФ из ДРСМД может начать создание способных бить по противнику "далеко в тылу" ракет – Порошенко

По словам Порошенко, Россия последовательно, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот договор.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не связана никакими ограничениями относительно дальности полета ракет после разрушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на заседании Совета регионального развития Житомирской области.

«Я хочу напомнить, что Украина богата опытом ракетостроения, и на самом деле мы о нём вспомнили 5 лет тому назад. Вы уже слышали о результате тех испытаний, которые мы провели сейчас, но мы придерживались определенных ограничений, которые на нас налагал действовавший со времен СССР Договор о (ликвидации - УНИАН) ракет средней и малой дальности», - заявил он.

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По словам Порошенко, Россия последовательно, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот договор. «Выводы относительно новой ситуации делают все наши партнеры, США юридически вышли из этого договора, сделали выводы и мы - нашим конструкторским бюро, промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. А значит, что на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу противника», - подчеркнул президент.

«Мы еще больше укрепим нашу армию и гарантии безопасности каждого украинца», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ «Новатор 9М729», которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства относительно ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал потенциал цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по данному договору».

В свою очередь в МИД Украины заявили, что РФ путем выхода из ракетного договора намерена установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря.

Управление коммуникаций и печати Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН заявило, что РФ в 250 километрах от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов «Искандер-М», ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).