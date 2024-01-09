Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов.

Возможный военный конфликт из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых и материальных затрат, что даже у тех, кто наиболее недоволен статус-кво, есть причины не рисковать ею.

Такую оценку приводит Bloomberg, оценивая цену конфликта примерно в 10 триллионов долларов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП. Это в свою затмевает удар от войны в Украине, пандемии Covid и глобального финансового кризиса.

Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, использующие чипы в качестве прямых ресурсов - почти 6 триллионов долларов. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около 7,4 триллиона долларов. Тайваньский пролив - один из самых оживленных морских путей в мире.

Видео дня

Bloomberg смоделировал два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.

Для главных действующих лиц, других крупных экономик и мира в целом наибольший удар нанесет отсутствие полупроводников. Заводские линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимым "золотым винтиком", остановятся. Значительный удар будет нанесен также по автомобильной отрасли.

Возможность конфликта из-за Тайваня

В Китае начались масштабные репрессии среди военного командования после того, как были выявлены многочисленные коррупционные злоупотребления, поставившие под сомнение захватнические амбиции Пекина в отношении Тайваня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки.

"Масштабная военная чистка президента Си Цзиньпина произошла после того, как выяснилось, что широкая коррупция подорвала его усилия по модернизации вооруженных сил и поставила под сомнение способность Китая вести войну", – пишет издание, ссылаясь на информированные источники.

Вас также могут заинтересовать новости: