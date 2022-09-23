В надписи к листовкам отмечается, что Орбану нравится российское вторжение в Украину и поскольку ему нравятся мертвые украинцы.

На улицах столицы Эстонии Таллинна появилось несколько листовок, на которых изображен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с усами немецкого диктатора Адольфа Гитлера и красной свастикой на лбу.

Как сообщает RTL, впервые фотографии листовок появились на онлайн-форуме Reddit. Утверждается, что их можно было увидеть на нескольких площадях Таллинна и на здании венгерского посольства – ими обклеили герб страны.

На листовках, кроме Орбана в образе Гитлера, есть текст (где Орбан, вероятно, ошибочно назван "президентом" Венгрии), после которого идет ссылка на сайт правозащитной организации Human Rights Watch:

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"Это Виктор Орбан, президент Венгрии. Ему нравится российское вторжение в Украину и, поскольку ему нравятся мертвые украинцы, он распорядился построить российскую АЭС в своей стране. ВЕНГРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛАБОРАНТОМ РОССИИ И НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЕС. Прошу выявить эстонские ценности и сказать Венгрии, что она больше не может покупать российские энергоносители, которые финансируются кровью украинского народа".

Венгерские власти пока не комментировали размещенные в Таллинне листовки.

Как сообщал УНИАН, Орбан отличается своей пророссийской позицией и критикой в адрес Украины. 18 сентября он выступил с пророссийской речью, в которой заявил о развале Евросоюза до 2030 года, и что большей частью населения Франции станут "мигранты-мусульмане".

Орбан также высказался относительно войны России против Украины. Он заявил, что "война была локальной, но вмешался Запад". Он прогнозирует продолжение боевых действий до 2030 года, в результате чего Украина якобы "потеряет треть или половину своих территорий".

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