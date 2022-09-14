Еврокомиссия объявит о своем решении в ближайшее воскресенье.

Исполнительный орган Европейского Союза намерен рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Причиной стала коррупция в правительстве премьер-министра Виктора Орбана. Ему могут дать от одного до трех месяцев, чтобы выполнить свои обещания по борьбе со взятками.

Соответствующей информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Еврокомиссия планирует формализовать свою оценку венгерского правительства в ближайшее воскресенье. Затем страны-члены Евросоюза примут окончательное решение в течение трех месяцев. Чтобы предложение исполнительного органа вступило в силу, его должны поддержать большинство государств ЕС. На фоне этих новостей форинт упал на 1,1% по отношению к евро.

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Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая попала под расследование в соответствии с новыми правилами. Они позволяют наказывать страны ЕС, подрывающие финансовые интересы блока. Деятельность Орбана при власти рассматривалась специальной комиссией в течение нескольких месяцев.

Правительство Венгрии рассчитывало получить 40 миллиардов евро от ЕС до 2027 года. Чтобы не лишиться финансирования, кабинет Орбана предложил создать агентство для борьбы с коррупцией и внести поправки в отдельные законы, в том числе о государственных закупках. Таким способом Венгрия хочет развеять опасения ЕС. По данным Bloomberg, Евросоюз может выделить на реализацию этих планов один месяц с потенциальным продлением до трех месяцев.

Напомним, подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Европейского Союза против России, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС. А в Чехии ранее намекали на возможный выход Венгрии из ЕС.

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