Там он заявил, что будет противостоять продлению антироссийских санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с пророссийской речью. В частности, заявил о развале Евросоюза до 2030 года, и что большей частью населения Франции станут "мигранты-мусульмане". Это произошло на закрытой встрече политика с его сторонниками в поселке Кетче.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Орбан также сказал, что будет противостоять дальнейшему продлению санкций ЕС против РФ. По словам политика, он одинок в своем мнении относительно антироссийских ограничений, но выразил надежду на смену власти в Италии.

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Орбан убежден, что Евросоюз "стреляет себе в ногу", вводя санкции против РФ. В частности, он считает, что из-за этого зимой в Европе "остановится до 40% промышленности".

Премьер-министр Венгрии заявил, что "в Европе нет лидера, который признает интересы континента и действует соответственно, и может убедить в этом других". По его мнению, ранее таким лидером была Ангела Меркель.

Орбан также высказался относительно войны России против Украины. Он заявил, что "война была локальной, но вмешался Запад". Он прогнозирует продолжение боевых действий до 2030 года, в результате чего Украина якобы "потеряет треть или половину своих территорий".

Напомним, несколько ранее Орбан заявил, что санкции против РФ "убьют" экономику Евросоюза.

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