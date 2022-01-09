Спустя три года клиентки все-таки удалось отсудить у салона компенсацию.

Американке пришлось ампутировать ногу из-за инфекции, занесенной во время педикюра.

Об этой истории пишет The Jerusalem Post.

В 2018 году во время бьюти-процедуры мастер нанесла 55-летней жительнице Флориды порез. В рану попала инфекция, которая быстро распространилась по телу клиентки, отчасти потому, что у нее было заболевание периферических артерий - состояние, вызывающее сужение кровеносных сосудов и уменьшение притока крови к конечностям.

В результате женщине ампутировали ногу. Она также потеряла свой дом, когда медицинские расходы из-за ампутации оказались непосильными. Теперь пострадавшая вынуждена жить с родственниками.

Читайте такжеВ Туркменистане женщинам-госслужащим запретили красить волосы, делать маникюр и накладные ресницыВ 2020 году клиентка подала в суд на салон, где делала педикюр. В иске утверждалось, что во время процедуры работница салона использовала инструменты и оборудование, которые были настолько грязными, что представляли опасность для клиентов. А также что компания не следовала собственной политике, не обучала должным образом своих сотрудников и содержала оборудование в плохом состоянии.

Представители салона в свою очередь заявляли, что клиентка не обратилась за неотложной медицинской помощью и не приняла разумных мер для предотвращения развития инфекции.

В итоге, однако, в середине декабря 2021-го было достигнуто мировое соглашение. Женщине полагается компенсация в размере 1,75 миллиона долларов.

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