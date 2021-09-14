В холодную пору мы носим закрытую обувь, которая может провоцировать отслоение ногтей.

Если маникюр - это визитная карточка девушек, то от педикюра на некоторое время можно и отказаться. Специалисты рекомендуют не злоупотреблять покрытием гель-лака в зимнюю пору, так как могут возникнуть проблемы с ногтями.

Разумеется, что делать педикюр для чистых пальчиков и пяток просто необходимо, но от покрытия гель-лаком ногтей на ножках стоит отказаться. Его главная опасность заключается в том, что закрытая теплая обувь часто сдавливает пальчики, поэтому ногти могут травмировать не только кожу, но и в целом отслаиваться. Кстати, ранее мы рассказывали, почему девушки массово отказываются от гель-лака.

Также стоит обратить внимание, что зимой из-за закрытой обуви ногти могут начать врастать в кожу. Это опасно воспалением, гнойными процессами, вплоть даже до удаления ногтевой пластины.

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Кроме того, зима - это отличная пора для того, чтобы ногти восстановились и у них было время "подышать". Если же вы категорически не можете отказаться от покрытия ногтей на ножках, тогда стоит делать коррекцию каждый три недели. За это время ногти не успеют быстро отрасти и риск получить травму будет снижен.

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Автор: Диана Могилевич