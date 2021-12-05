Муж Примадонны ошарашил сеть видом своих ног.

Российский шоумен Максим Галкин засветил свой педикюр. Муж певицы Аллы Пугачевой крупным планом показал ногти, "украшенные" изображениями персонажей из мультфильма о Микки-Маусе. Поклонники пришли в ужас.

"Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины", - написал Галкин под фото своего педикюра.

Муж Пугачевой решил довольно оригинально поздравить фанатов с юбилеем, для этого он сделал себе педикюр. На больших пальцах ног Галкина теперь "красуются" изображения Микки-Мауса и собаки Гуффи. Сам артист, судя по всему, очень рад необычному педикюру. Но фанаты его задумку не оценили.

"Фу, Пугачеву затошнило от такого зрелища, явно", "Интересна реакция Аллы Борисовны", "Даже интересно, какие ещё части своего тела покажет подписчикам Максим?", "Максим не показывайте такие вещи ,Алла Борисовна не любит такие вещи , вспомните за что она выгнала Филиппа Киркорова", - пишут комментаторы.

Пользователи отметили, что не всем нравится вид мужских ног, и особенно волосатых пальцев. По мнению комментаторов, Галкину не стоит так провоцировать фанатов, ведь многие могут в нем просто разочароваться. Теперь публику очень волнует вопрос, как на педикюр отреагировала Пугачева и не стыдно ли ей за мужа.

Напомним, ранее Пугачева без парика пришла посмотреть спектакль с внуком в главной роли, ее фото восхитило сеть.

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Автор: Виолетта Орлова