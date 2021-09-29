Последней каплей для учительницы стало требование сдавать тест на COVID-19 только в определенных лабораториях города.

В США учительница начальной школы Марбет Шилл уволилась из-за онлайн-формата обучения, на которое ученики перешли во время пандемии коронавируса. По ее словам, дети даже не умеют написать свое имя, а педагоги разочарованы действиями властей.

Как пишет CIsproud.com, последней каплей для учительницы стало требование сдавать тест на COVID-19 только в определенных лабораториях города.

После этого она опубликовала в соцсети ролик об упадке духа и разочаровании в политике округа, которая, по ее словам, мешает учителям выполнять свою работу.

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"Никогда за шесть лет работы я не испытывала такого низкого морального духа среди наших сотрудников", – подчеркнула Шилл.

По ее словам, ранее, даже когда дела шли тяжело, учителя старались поддерживать друг друга, но не в этом году.

"Нам сказали, что компьютеры могут выполнять нашу работу лучше, чем мы. Раздать, собрать и заставить более 20 детей подключаться к различным учебным платформам несколько раз в день – непростая задача, и она отнимает так много нашего времени", – пояснила учительница.

Также Шилл отметила, что уровень знаний ее учеников в этом году очень низкий.

"У меня есть ученики второго класса, которые даже не могут написать свое имя. Пожалуйста, расскажите мне, как компьютерная программа собирается это исправить", – сказала она.

Учительница подчеркнула, что разочарована и больше не испытывает страсти к своей профессии, потому что теперь ее работа больше напоминает работу няни.

Кроме того, по словам педагога, в этом году учителей государственной школы заставили сдавать тест на коронавирус еженедельно. Последней каплей стало требование использовать определенные лаборатории для тестирования вместо тех, где удобно.

"Все боятся, что они потеряют работу... Честно говоря, меня трясло, когда я присылала это видео", – сказала учительница.

В свою очередь президент Федерации учителей города Джефф штата Иллинойс Адкинс-Дутро рассказал, что видео быстро стало вирусным, поскольку нашло отклик у сотрудников всех государственных школ города. Он добавляет, что чувство подавленности и готовность бросить работу – не редкость среди учителей.

Напомним, в Украине Минздрав включил педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся ли избегут прививки – их будут отстранять от работы.

Дистанционное обучение через пандемию коронавирус

Автор: Виктория Гордиенко