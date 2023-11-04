По данным Nukemap, примерно в 3 км от места взрыва бомбы рухнут здания, возникнут пожары.

Согласно моделированию, проведенному изданием Newsweek с помощью сервиса Nukemap, ядерная гравитационная бомба B61-13 мощностью 360 килотонн может нанести существенный ущерб Москве с 12,6 млн жителей. Число погибших от ядерного удара новой бомбой Пентагона оценивается в 311 480 человек, а раненых – 868 860 человек.

Любой, кто находится в радиусе чуть более 3 км от места взрыва, подвергнется воздействию настолько высокого уровня радиации, что умрет в течение месяца, а 15% выживших позже умрут от рака, пишет Newsweek.

По данным Nukemap, примерно в 3 км от места взрыва бомбы рухнут здания, возникнут пожары. Все, что находится в радиусе примерно 1 км от места взрыва, будет уничтожено огненным шаром.

Видео дня

Если бомба B61-13 будет сброшена на Петербург, ее эффект может оказаться еще более разрушительным: погибнет около 360 150 человек, будет ранено 685 930 человек.

США создадут новую ядерную гравитационную бомбу - детали

США объявили, что продолжили разработку новой версии ядерно-гравитационной бомбы. Бомба под названием B61-13 будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которую производят с 1960-х годов, и заменит некоторые старые образцы гравитационных бомб.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб заявил, что разработка новой бомбы "отражает меняющуюся среду безопасности и рост угроз со стороны потенциальных противников". Пламб добавил, что Штаты обязаны использовать все возможности для сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: