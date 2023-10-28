Новое оружие заменит некоторые старые образцы гравитационных бомб.

США объявили, что продолжили разработку новой версии ядерно-гравитационной бомбы. Бомба под названием B61-13 будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которую производят с 1960-х годов, и заменит некоторые старые образцы гравитационных бомб, пишет Defense News.

В Пентагоне заявили, что решение создать это оружие было принято с учетом "Обзора ядерной ситуации 2022 года". В этом исследовании говорится, что американским военным необходимо модернизировать свои ядерные силы, чтобы должным образом сдерживать своих двух основных ядерных конкурентов, Китай и Россию.

Мощность B61-7 выше, чем у B61-12, последней бомбы, добавленной в арсенал военных. В новой B61-13 будут те же современные функции безопасности и точности, которые в настоящее время встроены в B61-12. В то же время Пентагон работает над тем, чтобы изъять из эксплуатации устаревшие бомбы, такие как B61-7 и B83-1 .

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Ганс Кристенсен, эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых, сказал Defense News, что новое оружие будет включать те же боеголовки, что и B61-7 1980-х и 1990-х годов. Они будут пересажены в корпус, похожий на корпус B61-12.

По словам Кристенсена, максимальная мощность B61-7, соответственно, нового варианта бомбы-составляет 360 килотонн (B61-12 имеет максимальную мощность 50 килотонн).

Кристенсен также отметил, что ожидается производство очень небольшого количества B61-13 – всего несколько десятков. Он сомневался, что их создание вместе со снятием с эксплуатации B61-7 приведет к сокращению количества гравитационных бомб в арсенале Соединенных Штатов, что, по его словам, составляет где-то от 400 до 500.

Пентагон утверждает, что создание этой бомбы не приведет к общему увеличению размера военных запасов, поскольку Соединенные Штаты планируют одновременно уменьшить количество изготовленных B61-12.

Ядерный арсенал США - это надо знать

Бывший президент США Барак Обама пытался избавиться от 1,2-мегатонной бомбы B83-1 – последней мегатонной бомбы, оставшейся в ядерном арсенале страны. Если бы она взорвалась, она имела бы силу в 80 раз больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году. Но его преемник Дональд Трамп отменил это решение.

Президент Джо Байден возобновил попытки избавиться от B83. Но республиканские законодатели возразили, заявив, что B83-1 необходима для поражения прочных целей на значительной глубине.

По оценкам SIPRI, по состоянию на январь 2023 года в России было 5889 ядерных боеголовок, в США – 5244. в то же время третья крупнейшая ядерная страна – Китай – по информации США, стремительно увеличивает ядерный потенциал.

Кроме того, сейчас все три страны готовят инфраструктуру для проведения реальных ядерных испытаний, которые запрещены уже около 30 лет международными соглашениями.

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