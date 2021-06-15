Женщина-кассир скончалась в больнице

Жуткий инцидент произошел 14 июня в американском Декейтере. Посетитель супермаркета убил женщину-кассира после просьбы надеть маску.

Об этом сообщает Fox News.

Между кассиром и 30-летним покупателем произошел конфликт, потому что мужчина был без маски. После словесной перепалки покупатель сначала вышел из магазина, но вскоре вернулся с пистолетом и расстрелял кассира.

В результате стрельбы женщина-кассир умерла в больнице, а еще три человека, в том числе и нападавший, получили ранения. Стрелка ранил охранник магазина, несмотря на то, что сам получил две пули.

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Правоохранители задержали подозреваемого, когда он пытался выползти из магазина. Стрелком оказался Виктор Ли Такер.

"Произошла некоторая конфронтация, спор - я точно не знаю, они спорили о ношении масок. И тогда субъект открыл огонь. Такер пошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил в нее", - рассказала шериф округа Мелоди Мэддокс.

Как ранее сообщал УНИАН, по меньшей мере 13 человек ранены после массовой стрельбы в центре Остина, в штате Техас, США, произошедшей в ночь на 12 июня. Двое находятся в критическом состоянии.

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Автор: Анастасия Горбачева