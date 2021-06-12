По сообщению полиции, подозреваемого в нападении еще ищут.

По меньшей мере 13 человек ранены после массовой стрельбы в центре Остина, в штате Техас, США, произошедшей в ночь на 12 июня. Двое находятся в критическом состоянии.

По сообщению полиции, подозреваемого в нападении еще ищут, информирует Радио Свобода.

Отмечается, что полиция разыскивает одного человека, который открыл огонь около 1:30 по местному времени в районе, где расположены бары и рестораны.

Читайте такжеВ США в результате стрельбы ранены девять человекМотивы нападения в настоящее время неизвестны.

Как сообщил временный руководитель Департамента полиции Остина Джозеф Чакон, о происшествии проинформировали федеральных агентов по борьбе с терроризмом.

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Автор: Виктория Токарева