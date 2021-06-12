По меньшей мере 13 человек ранены после массовой стрельбы в центре Остина, в штате Техас, США, произошедшей в ночь на 12 июня. Двое находятся в критическом состоянии.
По сообщению полиции, подозреваемого в нападении еще ищут, информирует Радио Свобода.
Отмечается, что полиция разыскивает одного человека, который открыл огонь около 1:30 по местному времени в районе, где расположены бары и рестораны.
Читайте такжеВ США в результате стрельбы ранены девять человекМотивы нападения в настоящее время неизвестны.
Как сообщил временный руководитель Департамента полиции Остина Джозеф Чакон, о происшествии проинформировали федеральных агентов по борьбе с терроризмом.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Калифорнии произошла масштабная стрельба: есть жертвы (фото)
- В Канаде произошла стрельба в семейном ресторане
- В США произошла стрельба у ночного клуба: двое погибших и 20 раненых
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram