Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило заставлять женщин носить хиджаб и позволило им выбирать себе одежду, сообщает местная газета Al-Watan.
В публикации говорится, что верховное командование "категорически запрещает заставлять женщин носить определенный стиль одежды, вмешиваться в их право выбора или ставить требования к внешнему виду".
Также в Сирии выдали запрет на преследование работников СМИ.
Наказание за нарушение этих директив - до одного года лишения свободы.
Как известно, хиджаб - головной убор женщин в исламской культуре, который скрывает волосы, уши и шею. Так, в Иране недавно ввели закон о "целомудрии и хиджабе", который ужесточает наказание за нарушение женщинами исламского дресс-кода.
Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии: что известно
Наступление повстанческих сил в Сирии началось в конце ноября 2024-го, а уже 8 декабря стало известно о падении режима президента Асада.
В Кремле подтвердили, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ.
Россия, которая очень существенно приложилась к удержанию Асада у власти, на этот раз почти не вмешивалась в кризис.
Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что россияне могут перебросить самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины.
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