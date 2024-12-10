Женщинами разрешили иметь право выбора в одежде.

Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило заставлять женщин носить хиджаб и позволило им выбирать себе одежду, сообщает местная газета Al-Watan.

В публикации говорится, что верховное командование "категорически запрещает заставлять женщин носить определенный стиль одежды, вмешиваться в их право выбора или ставить требования к внешнему виду".

Также в Сирии выдали запрет на преследование работников СМИ.

Видео дня

Наказание за нарушение этих директив - до одного года лишения свободы.

Как известно, хиджаб - головной убор женщин в исламской культуре, который скрывает волосы, уши и шею. Так, в Иране недавно ввели закон о "целомудрии и хиджабе", который ужесточает наказание за нарушение женщинами исламского дресс-кода.

Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии: что известно

Наступление повстанческих сил в Сирии началось в конце ноября 2024-го, а уже 8 декабря стало известно о падении режима президента Асада.

В Кремле подтвердили, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ.

Россия, которая очень существенно приложилась к удержанию Асада у власти, на этот раз почти не вмешивалась в кризис.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что россияне могут перебросить самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Третья страна в мире взяла на вооружение ракеты "Томагавк"

Мухаммед аль-Башир стал временным премьер-министром Сирии: что о нем известно

Путин попытается отомстить за падение Асада, - Зеленский