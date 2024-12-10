Австралия планирует приобрести более 200 американских крылатых ракет.

Австралия стала третьей страной в мире после США и Великобритании, которая приобрела и взяла на вооружение крылатую ракету "Томагавк", а также уже и успешно ее испытала, сообщает Министерство обороны страны.

Первую ракету "Томагавк" запустил эсминец класса "Хобарт" во время испытаний у западного побережья США.

В Минобороны рассказали, что благодаря увеличенному радиусу действия до 2500 км "Томагавк" позволяет наносить точные удары на большом расстоянии по наземным целям. Наличие этой ракеты, говорят в ведомстве, значительно улучшает способность страны "противостоять любой потенциальной угрозе и обеспечивать безопасность австралийцев".

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В целом Австралия планирует приобрести более 200 ракет "Томагавк", которые будут развернуты на ее эсминцах класса "Хобарт" и будущих платформах Военно-Морских сил, в том числе на подводных лодках класса "Вирджиния" и фрегатах класса "Хантер".

Сообщается, что правительство инвестирует 1,3 миллиарда долларов США в приобретение вооружения, которое появилось в стране на несколько лет быстрее, чем планировали ранее.

"Усиливая наши собственные оборонные возможности и работая с партнерами, мы меняем подсчеты для любого потенциального агрессора, чтобы ни одно государство никогда не пришло к выводу, что преимущества конфликта перевешивают риски", - отметилвице-премьер-министр и министр обороны, член парламента Ричард Марлес.

Что известно о ракетах "Томагавк" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к США в рамках "плана победы" с просьбой предоставить ВСУ ракеты "Томагавк".

Научный сотрудник по вопросам национальной безопасности британского аналитического центра Council on Geostrategy Уильям Фрир считает, что Украина могла бы использовать "Томагавки" для ударов по российским линиям снабжения, что имело бы "значимые результаты на поле боя".

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию о помощи Украине. Речь идет о предоставлении Украине ракет средней дальности (от 1000 до 5 500 километров), которые могут добраться до стратегических глубин противника, к примеру, ракеты типа "Томагавк".

Однако, по мнению политического журналиста Ярослава Конощука, достичь положительного результата в этом вопросе Украине будет сложно.

Что передача этих ракет Украине маловероятна, считает и военный эксперт Михаил Жирохов.

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