По его словам, Россия - это государство-тюрьма, которое может удерживать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает.

Российский диктатор Владимир Путин попытается отомстить за падение режима Башара аль-Асада в Сирии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в сети X.

В частности, глава государства риторически вопрошает: если "смелый" Асад сбежал к Путину, тогда куда убежит Путин?

Президент Украины отметил, что режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии.

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"И именно такими являются все режимы, которые поддерживает Путин. Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижения, избиения, пытки, изнасилования и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, который был оккупирован российскими захватчиками", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия - это государство-тюрьма, которое может удерживать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает.

"С начала российской оккупации за танками всегда следуют репрессии и пытки. Впервые мы увидели это на нашей земле в Крыму в 2014 году, когда российская оккупация привела к репрессиям коренного народа, крупнейшей мусульманской общины Украины - крымских татар, а также журналистов и политических деятелей", - напомнил Зеленский.

В то же время, потом Россия продолжила свои ужасные нарушения прав человека в оккупированном Донбассе, включая печально известную тюрьму "Изоляция".

Также, с февраля 2022 года Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости.

"Вот почему мы, украинцы, такие тронутые, когда видим сирийцев, которые выходят из тюрем и застенков Асада", - добавил Зеленский.

Как констатирует президент Украины, Асад и Путин - это не просто вассал и сюзерен:

"Они - соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада".

В связи с этим, как отмечает глава государства, нужны единство и сила, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины.

"Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и достичь защиты от насилия", - добавил президент.

Он отметил, что за ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание.

"На самом деле только Путин и Асад заслуживают оказаться в тюрьме, а не те невинные люди, которых они годами сажают в тюрьму", - подытожил президент.

Падение режима Асада - последние новости

Как сообщал УНИАН, сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи сбежал в Москву, Россия предоставила им политическое убежище. Он мог вылететь в Москву с аэродрома в городе Латакия.

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