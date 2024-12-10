Одержимость Путина войной в Украине привела к снижению способности России влиять на события в других странах.

После краха режима Башара Асада в Сирии, крупнейшем союзнике Кремля на Ближнем Востоке, российские государственные СМИ попытались приуменьшить значение произошедшего для Москвы, заявив, что приоритет имеет война в Украине. В то же время, пишет The Times, не все сторонники Кремля приняли такую точку зрения, и некоторые уже называют произошедшее "колоссальны геополитическим поражением России".

По мнению аналитиков, одержимость Путина войной в Украине привела к снижению способности России влиять на события в других странах, в том числе, к ослаблению военно-стратегических возможностей Кремля в Сирии.

"Россия присутствует в Сирии с советских времен. А Путин все испортил за две недели. И ради чего? Захватить еще одну деревню в Украине?", - отметил один из московских журналистов.

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Руслан Пухов, руководитель московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий", отмечает, что Москва сейчас не обладает достаточной военной силой, ресурсами, влиянием и авторитетом для эффективного силового вмешательства за пределами бывшего Советского Союза.

"Можно блефовать о своей силе и возможностях на мировой арене, но важно не начать верить в собственный блеф", - сказал он.

В то же время, пишет The Times, есть вариант, что для Путина Сирия была важна, потому что она позволила ему бросить вызов Западу и испытать новое оружие, что он теперь может делать в Украине в гораздо больших масштабах. Есть также опасения, что если Россия полностью выведет свои войска из Сирии, она перебросит их на поля сражений в Донбассе.

Стоит отметить, что провал России в Сирии происходит на фоне ослабления ее влияния в других странах. Можно вспомнить неудачную попытку сорвать вступление Молдовы в ЕС, аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, на которых победил пророссийский ультранационалистКалин Джорджеску, а также протесты против пророссийской правящей партии в Грузии.

Хотя прямая связь между войной и неспособностью Кремля навязывать и поддерживать свое влияние за пределами своих границ существует не всегда, масштабные потери России в Украине подорвали веру в ее силу, говорит Бен Дубоу, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики.

"Одерживать победы на поле боя - единственный верный способ восстановить доверие, но любые новые военные авантюры будут сопряжены с риском новых поражений и новых приглашений бросить вызов российской власти", - отмечает он.

Крах режима Асада

Напомним, 8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что российские захватчики перебросят самолеты и вертолеты из Сирии на войну против Украины. По его словам, большая часть этих самолетов - это Су-34, которые являются носителями управляемых авиационных бомб.

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